O ator Henri Castelli não faz mais parte do BBB 26 (Globo) após sofrer convulsões. A primeira foi durante a Prova do Líder de resistência. Ele foi retirado da atração e levado a um hospital.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular.\nO incidente aconteceu por volta das 9h desta quarta-feira (14). Durante a etapa, ele se sentiu mal e caiu de uma plataforma onde estava equilibrado, convulsionando.\nOs demais companheiros de prova indicaram que era necessário a intervenção médica, e ele foi retirado do local e levado a um hospital. Naquele momento, a produção disse que ele estava bem e consciente.\nHenri Castelli passa mal de novo e assusta participantes no BBB 26\nDinâmica da primeira semana do BBB 26 tem Big Fone e compra de imunidade\nRicardinho desiste da disputa do Quarto Branco no BBB 26\nO ator voltou para a sede no início da tarde e, poucos minutos depois, caiu novamente, dessa vez, na parte externa da casa. Brigido chegou a puxar a língua do artista enquanto a equipe médica entrava para fazer o socorro. Em seguida, todos rezaram pela saúde dele.