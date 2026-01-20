-EDILSON GUSTTAVO BBB (1.3363949)\nO cantor Gusttavo Lima confirmou que foi o ex-jogador Edílson Capetinha, que agora está no BBB 26, quem lhe apresentou a música “Fui Fiel”, um dos maiores sucessos de sua carreira. A validação ocorreu após o brother relatar no confinamento como ajudou no lançamento da canção, ainda em 2013, e o vídeo ser postado nas redes sociais (veja o video acima).\nA comprovação veio por meio de um comentário feito pelo cantor nesta segunda-feira (19), no perfil de Renato Sertanejeiro. Ao repercutir a fala de Edílson, Gusttavo Lima comentou: “Corretíssimo… 2013. ‘Fui Fiel’ explodiu”. Para os brothers, o ex-jogador havia contato: “Ele me agradece até hoje, juro por Deus”.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nDurante uma conversa com outros confinados na madrugada de segunda-feira, Edílson deu detalhes sobre como surgiu a parceria. Segundo ele, o encontro aconteceu no camarim do quadro Dança dos Famosos, transmitido ao vivo aos domingos na Rede Globo, quando Gusttavo Lima já fazia sucesso com outras músicas, mas procurava por um novo sucesso.