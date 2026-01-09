Representando Goiás, Chaiany, de São João da Aliança (GO); Ricardo, de Goiânia (GO); e Pedro Augusto, de Anápolis (GO), estão na disputa do BBB 26 (Divulgação/Globo) (Divulgação/Globo)\nCom a edição prestes a começar, o Big Brother Brasil 2026 divulgou, nesta sexta-feira (9), os nomes dos participantes do grupo Pipoca que integram as Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. Ao todo, 20 candidatos disputam 10 vagas no reality show, que serão definidas por votação do público. Representando Goiás, Chaiany, de São João da Aliança; Ricardo, de Goiânia; e Pedro Augusto, de Anápolis, competem para entrar na casa mais vigiada do país.\nSegundo informações do Gshow, cada região contará com dois homens e duas mulheres, e apenas um casal por local garantirá vaga na casa mais vigiada do país. O público pode acompanhar os confinados por meio das transmissões ao vivo no Globoplay, que acontecem simultaneamente das 10h às 23h.