Com 61,64% dos votos, Aline Campos foi a primeira eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26, na noite desta terça-feira (20). O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo. Aline disputava a permanência na casa com Ana Paula Renault e Milena, que receberam, respectivamente, 5,86% e 32,50% na média de rejeição do público.\nAs sisters enfrentaram o primeiro Paredão da temporada, formado no último domingo (18), em disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil.\nA definição da berlinda, no entanto, começou antes. Na quinta-feira (15), o Big Fone tocou e foi atendido por Marcelo, que garantiu imunidade e indicou Aline Campos diretamente ao Paredão. Em contragolpe, a atriz puxou Ana Paula Renault.\nSaiba como foi o primeiro Sincerão do BBB 26\nAline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no paredão do BBB 26