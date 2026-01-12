Com a estreia da nova edição, o Big Brother Brasil (BBB) 26 começou a revelar, nesta segunda-feira (12), os participantes do grupo Camarote. Os primeiros confirmados foram a atriz Solange Couto, de 69 anos, e o influenciador digital e dançarino Juliano Floss, de 21 anos.\nEnquanto o Camarote começa a ser apresentado ao público, os participantes do grupo Pipoca, definidos por meio de votação no gshow, foram apresentados no último domingo (11).\nSolange Couto (Camarote)\nSolange Couto integra o grupo Camarote do BBB 26 (Divulgação/Globo)\nNatural do Rio de Janeiro, Solange ganhou projeção nacional ao interpretar a personagem Dona Jura, na novela O Clone (2001), marcada pelo bordão “Não é brinquedo, não”. Com uma carreira consolidada ao longo de 45 anos, a atriz acumula participações em mais de 20 novelas, além de trabalhos no teatro e no cinema.