Morreu neste domingo (19), aos 96 anos, Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, participante do Big Brother Brasil (BBB) 26. Por meio das redes sociais, a família da participante do programa anunciou que, por vontade expressa por ele ainda em vida, a notícia não será repassada à sister, que deve continuar no reality show. A causa da morte não foi divulgada.\nSua volta nunca significou apenas dinheiro. Representa um sonho cultivado ao longo de 10 anos, uma oportunidade única de revisitar sua história, de se reencontrar com partes importantes de si mesma e de viver um caminho que também era desejado por seu pai”, afirmou a equipe.\nSegundo o comunicado, o próprio Gerardo foi um dos maiores incentivadores do retorno da filha ao reality.\nFoi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa. Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares”, completou.