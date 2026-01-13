A "casa mais vigiada do Brasil" abriu suas portas nesta segunda-feira (12) e a lista oficial de participantes do BBB 26 ainda está dando o que falar. Desde a semana passada, anônimos disputavam uma vaga na casa e a edição começou com participantes pipoca, camarote e veteranos. Sem contar a novidade com nove participantes no quarto branco, tentando conquistar mais uma vaga.\nCom uma dinâmica que mistura os tradicionais grupos Pipoca e Camarote, a grande novidade deste ano é o retorno do grupo Veteranos, trazendo de volta figuras icônicas que marcaram a história do reality.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nPara o público goiano, o entusiasmo é ainda maior: o estado garantiu representantes no time dos anônimos, prontos para levar o "jeito de Goiás" para o confinamento. Após passar pela votação popular das Casas de Vidro regionais, um goiano conseguiu entrar na disputa.