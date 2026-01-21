-EDILSON GUSTTAVO BBB (1.3363949)\nO ex-jogador Edílson Capetinha, que está no programa BBB 26, contou que apresentou a música “Fui Fiel” ao cantor Gusttavo Lima no camarim do Dança dos Famosos, da TV Globo. A canção foi um dos maiores sucessos da carreira do sertanejo goiano. No confinamento, o brother relatou que ajudou o artista no lançamento da música (veja vídeo acima). Pela rede social, Gusttavo confirmou o relato do ex-atlheta.\nEu tenho uma música que, se você gravar, é sucesso no mundo inteiro”, revelou o ex-jogador ter dito ao cantor, na época.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nDurante uma conversa com outros confinados na madrugada de segunda-feira (19), Edílson detalhou como surgiu a parceria. Na época, Gusttavo Lima já era um artista consolidado, mas buscava um novo sucesso.