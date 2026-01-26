Brigido Neto, Leandro Rocha e Matheus Moreira se enfrentam no segundo paredão do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (25), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (27).\nA formação de paredão começou na sexta-feira (23), quando Leandro foi indicado por Alberto Cowboy e Brigido, após a dinâmica das caixas surpresa. Os brothers foram chamados ao confessionário e precisaram indicar uma pessoa em conjunto.\nNo domingo (25) à noite, o anjo Jonas Sulzbach estava autoimune. Sarah Andrade teve o poder de vetar Ana Paula Renault de votar em alguém.\nO líder da semana, Babu Santana indicou Matheus. "Vi que a casa tinha uma tendência. Preferi colocar a tendência pra ver as outras colocações que teremos no paredão", afirmou. Já Brigido Neto foi indicado pela casa com seis votos.