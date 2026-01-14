Durante a apresentação da dinâmica da semana do BBB 26 (Globo), Tadeu Schmidt avisou que o Big Fone irá tocar na quinta-feira (15), durante o programa ao vivo, e quem atendê-lo será imunizado e poderá indicar duas pessoas ao primeiro paredão da temporada. A casa conta com três telefones diferentes e apenas um deles será válido para a dinâmica. A escolha fica com o público.\nNa sexta-feira (16), o líder da semana seleciona cinco pessoas para colocar na mira do líder e terá que escolher uma delas para a berlinda. No dia seguinte, acontece a prova do Anjo e o vencedor, além de poder imunizar um aliado, poderá comprar mais uma imunidade.\nBBB 26: Veja quem são os participantes desta edição\nRicardinho desiste da disputa do Quarto Branco no BBB 26\n'Eu tive mais votos que o Lula', Cowboy relembra sua primeira participação no reality