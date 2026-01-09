O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira (12), e a Globo revelou detalhes da nova casa mais vigiada do Brasil. Nesta quinta-feira (8), fotos oficiais revelaram detalhes da cenografia da nova edição que segue o conceito "os sonhos mais comuns e os devaneios oníricos".\nA sala terá decoração dourada e verde-escuro com símbolos de cifrão e notas espalhados pelas paredes. Nas fotos, é possível notar que um dos Big Fones, na cor amarela, ficará dentro da sede, entre a sala e a cozinha.\nO espaço representa o sonho de se tornar milionário e aposta em uma atmosfera de ostentação com e mesa de centro preenchida por cédulas falsas que simbolizam o prêmio final da temporada. O botão de desistência e o confessionário seguem a mesma lógica com referências a cofres, ouro e luxo.\n(Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy)