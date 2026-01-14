O ator Henri Castelli voltou a passar mal após ter sido medicado pela equipe de socorristas do BBB 26.\nAo retornar à casa, ele caiu no gramado e assustou os demais participantes. O ator conversava à beira da piscina e contava sobre o que havia acontecido. Então, caiu novamente.\nOs participantes começaram a gritar e a se desesperar. Todos os participantes tiveram de entrar. Brigido colocou a mão dentro da boca dele até que uma nova equipe médica entrasse. As transmissões diretas da casa foram interrompidas.\nNa sala, Solange Couto organizou uma reza coletiva. Às 15h05, uma voz da produção disse aos demais competidores que Henri está bem.\nDinâmica da primeira semana do BBB 26 tem Big Fone e compra de imunidade\n'Eu tive mais votos que o Lula', Cowboy relembra sua primeira participação no reality\nRicardinho desiste da disputa do Quarto Branco no BBB 26