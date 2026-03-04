Por volta das 11h30 desta quarta-feira (4), Juliano Floss foi chamado para entrar no quarto secreto, a convite de Breno Corã.\nPara não despertar suspeitas dos outros participantes da casa, a produção chamou o dançarino na dispensa e disse que ele foi "selecionado para um desafio".\nNa dispensa, Juliano teve de vestir um macacão amarelo e luvas de borracha. Em seguida, ele foi buscado por um dummy e levado para a porta de saída da casa que, na verdade, vai dar no quarto secreto.\nBreno é escolhido do público para ir ao quarto secreto do BBB 26\nBabu e Milena tomam chamada da produção após tramarem contra rivais\nAna Paula e Babu Santana batem boca após Sincerão\nReunidos na sala, os colegas especularam se ele estaria sendo enviado à casa de vidro ou ao quarto branco.\n"Nunca é uma coisa só ruim. Sempre vai ter alguma coisa boa. Se for um desafio, ele pode vencer", especulou Alberto Cowboy.