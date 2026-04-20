O corpo de Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, é velado nesta segunda-feira (20) no salão nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte. O enterro está previsto para as 16h30, no Cemitério do Bonfim, na região noroeste da capital mineira.\nDurante a cerimônia, o irmão da participante do BBB 26 (Globo), René Renault, descreveu o momento como difícil, sobretudo pelas condições de saúde do pai nos últimos dias. "É um momento bastante difícil, principalmente porque o último momento do papai foi bem complicado, situação de saúde bem delicada, e isso mexe com todo mundo. Ele descansou, e com isso a gente também fica tranquilo", disse.\nRené ainda afirmou que a família chegou a avaliar a possibilidade de adiar o velório, mas decidiu manter os procedimentos. "É algo muito delicado, o centro e o objeto da nossa preocupação é o papai, é lógico que a gente se preocupa com a Ana Paula, mas tem que observar o que está acontecendo. Ela foi comunicada, mas volto a te dizer: as coisas estão correndo da forma natural, como tinha que ser. Não é coincidência, ocorreu dessa forma, porque tinha que ocorrer", afirmou em entrevista ao G1.