O vendedor ambulante Pedro Henrique Espíndola apertou o botão de desistência do BBB 26 (Globo) e saiu do programa neste domingo (18), às 20h05, a poucas horas da primeira formação de paredão da temporada.\nA atitude foi tomada após a participante Jordana Morais acusar o curitibano de assediá-la dentro da despensa da casa. Antes disso, Pedro já havia confessado, diversas vezes e para várias pessoas da casa, que ele traiu a sua esposa no começo do relacionamento.\nDurante a semana, Pedro virou assunto na casa por conta do seu comportamento. Na quinta-feira, ele confessou que já traiu a sua esposa no começo do relacionamento e passou o dia recontando a história para todos os integrantes da casa.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nPassou a semana inteira criando uma rivalidade com Ana Paula Renault. Chegou a espalhar notícias falsas, incitar a sister a falar sobre assuntos que ela não queria comentar e, na sexta-feira (16), antes da festa, insinuou que ela fez um trabalho espiritual para prejudicá-lo.