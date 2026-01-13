O BBB 26 começou oficialmente nesta segunda-feira (12) e contou com o anúncio dos participantes dos grupos Camarote e Veteranos, além da divulgação do valor do prêmio. O apresentador Tadeu Schmidt contou para os confinados que o vencedor da edição irá faturar R$ 5,44 milhões.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nEste é o maior valor já oferecido pelo reality. O montante é o dobro do que Renata Saldanha ganhou no final do BBB 25. A dançarina levou para casa a quantia de R$ 2,72 milhões.\nOs vencedores das quatro primeiras edições ganharam R$ 500 mil. Da quinta à nona edição, o prêmio foi de R$ 1 milhão. A partir da décima edição, a Globo passou a oferecer R$ 1,5 milhão. Em 2023, a médica Amanda Meirelles faturou R$ 2,88 milhões. No ano seguinte, Davi Brito embolsou R$ 2,92 milhões.