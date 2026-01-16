Os eliminados das casas de vidro do BBB 26 (Globo) estão há mais de 80 horas confinados no Quarto Branco. Até o momento, apenas duas pessoas desistiram e sete participantes ainda disputam três vagas na casa.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular.\nO QUE ACONTECEU\nElisa foi a segunda a desistir na tarde desta quinta-feira (15). Ela chorou e se emocionou ao deixar o jogo. "Quem sair daqui, tem que ganhar. Obrigado por tudo, pela amizade de vocês."\nRicardinho foi o primeiro a desistir, após cerca de 15 horas de confinamento no espaço. Logo no início do confinamento, ele intrigou os outros participantes ao evitar contato. Em voz baixa, falou com o público: "Eu sei que eles vão endoidar, porque eles vão ficar me olhando. E eu tô de boa. Tô respirando do mesmo jeito, igualzinho como eu entrei aqui".