O Big Brother Brasil BBB 26 (Globo) teve início antes mesmo de começar, com a dinâmica das cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil. O público pôde votar nos aspirantes a brothers e sisters e escolher todo o elenco do grupo Pipoca, que é composto por anônimos.\nO dia de estreia do programa, segunda-feira (12), já começou com uma desistência. O eleito da casa de vidro da região Sudeste, Marcel, desistiu de participar do BBB e sua vaga foi para seu rival, Breno.\nO programa começou mostrou os eleitos das casas de vidro entrando na casa e logo apresentou os Camarotes, celebridades convidadas, e os Veteranos, pessoas que participaram de edições anteriores do reality. Nomes como Juliano Floss, Ana Paula Renault, Babu Santana e Solange Couto animaram os fãs.\nNa mesma noite, Tadeu Schmidt anunciou ao público a volta do Quarto Branco. Os nove concorrentes das casas de vidro que perderam a votação foram colocados no cômodo com a promessa de que os dois últimos a desistirem do desafio entram na casa mais vigiada do Brasil.