Enquanto os brothers e sisters do BBB 26 (Globo) curtiam a primeira festa da edição, os participantes do Quarto Branco passaram por momentos difíceis. Depois de cem horas resistindo, o modelo Ricardo apertou o botão às 3h39 da manhã e deixou a dinâmica.\nPerto das 3h da manhã, o goiano conversou com seus companheiros de confinamento sobre o desejo de desistir e comentou que estava com fome. Ele já havia comido todas as suas bolachas e não achou justo aceitar o suprimento oferecido por Chaiany.\nRicardo ainda desabafou que poderia ter saído antes, quando teve a chance de ganhar presentes de um dos patrocinadores do reality. "Aí você pensa que os R$ 50 mil estavam aqui na sua frente e você sai sem nada", lamentou.\nRelembre tudo o que rolou nos primeiros dias de BBB 26\nQuarto Branco supera 80 horas com apenas duas desistências