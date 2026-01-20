O primeiro Sincerão do BBB 26 (Globo) aconteceu na noite de segunda-feira (19) e a dinâmica consistia em cada um dos participantes montar seus pódios. Após escolherem os aliados, eles deveriam ainda apontar uma pessoa que eles não queriam que ganhasse o programa.\nA dinâmica ainda trouxe novidades: Tadeu Schmidt recebeu uma plateia para acompanhar o jogo e votar no desempenho dos participantes. Aqueles que "pipocaram", ou seja, se acovardaram, jogaram mal, precisaram pagar uma prenda. Na plateia, estavam presentes familiares das emparedadas: a irmã de Ana Paula Renault e as mães de Aline Campos e Milena Moreira.\nAntes do início do Sincerão, o público geral escolheu, com votação online, que as pessoas com as piores argumentações precisam usar uma touca de pipoca por quatro dias. A plateia presencial, então, agiu como o "pipocômetro" e opinou sobre as falas dos participantes.