O clima na casa de vidro da região Sudeste, num shopping de São Caetano, está insustentável. A cada hora que passa do BBB 26, Milena e Gabriela parecem não aguentar mais a convivência.\nAo vivo na manhã deste sábado (10), em um quadro provocativo sob o comando de Valéria Almeida, ambas se alfinetaram.\n"Você é cobra e insuportável. A voz é irritante. Eu sou animada, mas ela parece que suga energia da gente. Ela tenta puxar saco", disparou Milena.\nGabriela retrucou: "Ela quer provocar e isso me irrita nela. Tem que falar na cara. Me esquece", comentou.\nDurante o quadro, Milena e Marcel também trocaram farpas. Ela disse que ele e Breno não brigavam e achava isso uma boa estratégia, e Breno se irritou por entender que estava sendo chamado de planta.