-Vídeo (1.3390904)\nUma bebê recém-nascida chamou a atenção nas redes sociais ao posar em um vídeo sustentando o pescoço 10 horas após o nascimento. A pequena aparece no colo da avó Iraides Rosa, ainda no quarto da maternidade onde nasceu, levantando o pescoço e firmando o olhar na vovó (veja no vídeo acima).\nNo vídeo, publicado por Iraides nas redes, a mulher brinca e diz na legenda que a neta é ‘RN modelo 2026’.\nNos comentários, internautas se impressionaram com o caso e brincaram. Uma mulher comentou: “Chega em casa e põe essa menina para te ajudar fazer as coisas porque você está de resguardo”, brincou.\nOutra internauta relembrou que antigamente os bebês nasciam e ficavam 30 dias com os olhos fechados.\nBebê nasce com dentes e surpreende pais e médicos em Rio Verde; vídeo\nCriança viaja 400 km com gato escondido do pai; vídeo