-Vídeo de bebê chorando (1.3360324)\nUm vídeo de uma dupla de gêmeos está chamando a atenção nas redes sociais. O momento engraçado foi gravado pela mãe das crianças, a psicóloga Layse Batista, que mostra um dos bebês Antony Gabriel chorando no ouvido da irmã, Ana Cecília. A bebê observa a situação com olhar de “desespero”.\nEm seu perfil sobre maternidade, Layse compartilha sua rotina desde maio de 2025. A primeira publicação mostra a psicóloga revelando a gravidez gemelar para a família, com muita emoção.\nCom mais de 130 mil visualizações no TikTok, o vídeo fica melhor ainda quando Layse acrescenta o que seriam possíveis pensamentos de Ana Cecília. "Misericórdia, não precisa de tudo isso, ‘mano’. Já sei! Vou resolver isso no tapa. Não, espera! Tem câmera ligada...”.\nPublicado em novembro do ano passado, o vídeo com os gêmeos “vivendo sua própria novela mexicana” diverte bastante o público. “Ela pensando: meu ouvido não está alugado 😂”, brinca uma pessoa, e Layse responde: “Então kkk, já não bastava dentro da barriga?!”.