Morreu nesta terça-feira (6), aos 70 anos, o cineasta húngaro Béla Tarr, um dos maiores do seu país, conforme anunciou o diretor Bence Fliegauf à agência de notícias MTI, em nome da família. O mestre do cinema húngaro, que morreu após enfrentar uma longa doença, é conhecido por suas obras complexas e sombrias. Com um preto e branco que destaca as nuances de luz e sombra, ficou célebre pelo seu ritmo lento e melancólico, em obras que observam o indivíduo sob as forças opressivas, da política à natureza, num tom pessimista, em quadros vivos de grande beleza.O destaque na filmografia vai para Sátántangó, de 1994, um filme de sete horas sobre o colapso do comunismo na Europa Oriental e seu declínio material e espiritual a partir da vida num vilarejo em ruínas. O longa é uma adaptação do romance de mesmo nome, de 1985, do ganhador do Nobel de Literatura do ano passado, László Krasznahorkai, com quem Tarr colaborou em diversas ocasiões.Com vários habilidosos planos-sequência isto é, de tomadas sem cortes, que podem se estender por vários minutos, Tarr absorveu e traduziu a linguagem complexa do escritor e a recriou no cinema com seu estilo particular. O próprio começo de Sátántangó exemplifica isso, com uma tomada de sete minutos em travelling, acompanhando um rebanho bovino ao longo do vilarejo por mais de cem metros. Inspirado pelo russo Andrei Tarkóvski, sagrou-se como um dos grandes pensadores do plano cinematográfico, daquilo que se vê entre dois cortes.Depois de Sátántangó, o livro The Melancholy of Resistance - ou a melancolia da resistência, sem tradução no Brasil - rendeu o filme A Harmonia Werckmeister, de 2000, sobre a instauração do caos e da violência numa pequena cidade a partir da chegada de um estranho circo, cuja principal atração é uma baleia jubarte embalsamada.Sete anos depois, colaboraram juntos em O Homem de Londres, adaptando um romance do belga Georges Simenon. Com Tilda Swinton no elenco, o filme acompanha o controlador de uma estação de trem que presencia um assassinato e, sem querer, assusta o criminoso ao abrir uma porta e se depara com uma mala de dinheiro. A última parceria entre os dois foi em O Cavalo de Turim, de 2011, vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim, e que Tarr anunciou, à época, como sua aposentadoria. No filme, há um homem, o dono do cavalo, que mora com sua filha numa casa isolada. Eles vivem quase sem contato com a humanidade e parecem esperar alguma coisa.Mas ele, considerado um dos maiores cineastas dos últimos 40 anos, e reverenciado por nomes como Gus Van Sant e Susan Sontag seguia produzindo longas e curtas de outros diretores, além de ter montado a videoinstalação Missing People, em 2019, na Berlinale.Nascido na cidade de Pécs, em julho de 1955, cresceu em Budapeste. Seus pais trabalhavam no teatro e incentivaram sua veia artística ele foi ator mirim na TV húngara e, após ganhar uma câmera do pai, fundou um pequeno coletivo de cinema amador com os amigos. Venceu um festival de cinema amador com um documentário sobre operários, mas que não foi bem-visto pelo governo comunista.Seguiu com trabalhos amadores até chamar a atenção do estúdio Béla-Baláz, que financiou seu filme Ninho Familiar, de 1979, num estilo próximo ao do realismo socialista, com tramas cotidianas e num estilo próximo ao cinema verdade. Depois, estudaria na Universidade de Teatro e Artes Cinematográficas de Budapeste e abandonaria sua abordagem inicial nos anos 1980, a partir da adaptação televisiva de Macbeth, de 1982.Sua assinatura seria trabalhada em Almanac of Fall, de 1984 sobre os moradores de um apartamento decadente enquanto lutam para conviver em meio às suas hostilidades e Damnation, de 1988, sua primeira parceria com Krasznahorkai. Também trabalhou com frequência com o compositor Mihály Víg, com o diretor de fotografia Fred Kelemen e com a atriz Erika Bók. Após o anúncio da sua aposentadoria em 2011, após O Cavalo de Turim, mudou-se para Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, e fundou, em 2013, a escola internacional de cinema Film Factory. Em 2021, Tarr produziu o filme de terror Lamb, de Valdimar Jóhannsson, um dos alunos da instituição que fundou.