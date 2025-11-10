Os olhos do mundo voltaram-se para Belém do Pará, que desde esta segunda (10) até o dia 21 sedia a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Além das discussões sobre o futuro da Amazônia, um outro tema promete ganhar destaque: a culinária paraense. Rica, diversa e profundamente conectada à floresta, ela se firma como símbolo de expressão autêntica da cultura brasileira. Em Goiás, e especialmente em Goiânia e Anápolis, a presença de uma numerosa comunidade paraense reforça esse diálogo do sabor.\nPratos como tacacá, pato no tucupi e maniçoba matam a saudade de quem está longe da terra natal e conquistam novos paladares. Proprietária do restaurante Delícias do Norte, no Setor Aeroporto, Raimunda Luiza conta que o prato mais pedido por lá é o tacacá, imortalizado na música Voando pro Pará, da cantora Joelma. “O tacacá é o favorito dos nossos clientes. É uma comida de rua, de preparo trabalhoso e muito afetiva. Lembra o fim de tarde, o pós-expediente, o encontro com os amigos”, diz a paraense, que vive em Goiânia desde 1999.