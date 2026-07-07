O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos, em São Paulo. O dramaturgo estava internado no Hospital do Coração (HCor), na capital paulista e morreu devido a complicações de insuficiência renal crônica, conforme apurado pelo g1 São Paulo.\nEm janeiro deste ano, Benedito chegou a ficar 19 dias internado devido a um quadro de infecção urinária associado a insuficiência renal crônica.\nConforme apuração do g1 São Paulo, o corpo será velado nesta terça, das 15h às 21h, no Funeral Home, na Bela Vista, no centro da capital paulista.\nMorte de treinador de futebol causa comoção em Goiânia\nJogador que morreu após acidente na GO-070 era dedicado e sonhador: 'Futebol era uma paixão dele'\nCarreira\nDe acordo com a Rede Globo, Benedito nasceu em 17 de abril de 1931, em Gália, no interior de São Paulo, Benedito passou a infância em Vera Cruz, região de cafezais com forte presença de imigrantes japoneses e italianos. Perdeu o pai ainda criança e precisou trabalhar cedo para ajudar a sustentar a família. Essa vivência influenciaria profundamente sua obra.