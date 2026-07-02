José Bento, conhecido como Zé Capeta, completa 80 anos de romaria (Reprodução / Redes sociais Zé Capeta)\n“O meu pai era carreiro nas estradas do sertão. Por consequência do destino, desde o tempo de menino, aprendi a lidar com criação”. Nesse verso recitado nas redes sociais, o berranteiro Zé Capeta faz questão de demonstrar o amor pela vida rural e a importância do pai em sua trajetória. Foi graças a uma promessa feita pelo carreiro que José Bento Tavares Neto pôde iniciar sua caminhada rumo à Romaria de Trindade, tradição que, neste ano, completa 80 anos em sua vida.\nAos 83 anos, Zé Capeta é natural de Itaberaí, na região noroeste de Goiás, e iniciou sua jornada na festa católica ainda criança, aos 3 anos de idade. Segundo ele, na época, enfrentava um problema de saúde que afetava a coluna.