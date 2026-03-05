Há mais de 20 anos, a peça Casa, Comida e Alma Lavada era encenada em um palco de teatro pela primeira vez. De lá para cá, foi remontada e teve elenco trocado, mas a essência do texto e da interação com a plateia segue a mesma, hoje com Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello como protagonistas. A montagem tem apresentação única em Goiânia neste sábado (7), às 20 horas, no Teatro Goiânia.\nA comédia escrita por Américo Nouman Jr. e Ricardo Tibau mergulha na vida do casal Tânia Mara e Luís Alberto que, após 20 anos de casados, resolvem aderir à famosa DR (discussão da relação). Neste momento, toda a trajetória do relacionamento, desde os apaixonados tempos de namoro até os dias atuais, vem à tona. Ao longo do espetáculo, o público acompanha diferentes perspectivas, já que os pontos de vista feminino e masculino vão se alternando.