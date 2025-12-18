Pré-estreia\nA Empregada\nEUA, 2025. Direção de Paul Feig. Com Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar. Suspense, 2h11. 16 anos, legendado e dublado. Cinemais Bougainville 3, dubl., às 21h15 (sexta, sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 19h (sexta, sábado e domingo). Cinemark Passeio 2, dubl., às 19h40 (sexta, sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 20h50 (sexta, sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 21h (sexta, sábado e domingo). A história de Millie Calloway, uma jovem com um passado turbulento que busca um recomeço, então se candidata para trabalhar como empregada doméstica. Ela é contratada por Nina e Andrew Winchester, um casal milionário e perigoso, mas o trabalho se mostra muito mais difícil e sofrido do que imaginava. Nina suja todos os cômodos da mansão só para vê-la limpar, manda que ela leve e busque a filha do casal em todos os lugares e conta mentiras sobre a menina e tortura o marido com chantagem psicológica, mas Millie aceita tudo de cabeça baixa por empatia com Andrew e porque acredita que não conseguirá oportunidades melhores por causa de seu histórico problemático. No entanto, com o tempo ela descobre que os segredos da família Winchester conseguem ser bem mais sombrios e perigosos do que os seus.