A Nobreza do Amor\nAlika/Lúcia explica a Tonho que as pessoas não compareceram à festa de inauguração do ateliê. Mirinho se irrita ao ver Tonho com Alika/Lúcia. Alika/Lúcia e Tonho têm sua primeira noite de amor. Viriato questiona Sebastião sobre a entrega dos convites para a inauguração do ateliê. Aurelinda revela a Marta e Diógenes que Virgínia sabotou os convites de Alika/Lúcia. Caetana conta a Tonho sobre as supostas boas ações de Mirinho, e o rapaz desconfia. Alika afirma a Niara que precisa contar a Tonho sobre sua verdadeira identidade. Imani confessa a Pascoal que decidiu ficar em Batanga com Jendal. Kênia alerta Jendal sobre Imani. José proíbe Alika de contar a verdade sobre sua família a Tonho.\nCoração Acelerado\nAlaorzinho tenta demitir Ronei, que o lembra do contrato que tem com o Grupo. Malvino pede perdão a Janete por ter acredito em Zilá. Walmir desconfia de Naiane ao conversar com Irene sobre a moça. Alaor e Alaorzinho convocam uma votação para expulsar Ronei do Grupo Amaral, mas Zilá salva o comparsa. Eduarda aconselha Valéria sobre a criação de Sol. Walmir confronta Naiane, que o ameaça sutilmente. Ronei confessa a Agildo sua obsessão com Zilá. Blake sugere a Alana que Agrado e Eduarda cantem no festival promovido pelo Grupo Amaral.