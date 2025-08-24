Não é a lipoaspiração nem a rinoplastia ou a mamoplastia. A cirurgia plástica que tem dominado o ranking tem nome complicado, mas resultado certeiro: blefaroplastia. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o procedimento que elimina excesso de pele e bolsas das pálpebras já ultrapassou os demais e hoje é a intervenção estética mais realizada no País. Além do efeito de rejuvenescer o olhar, a cirurgia também tem caráter funcional, já que a flacidez nas pálpebras pode comprometer o campo visual.\nEntre as famosas que recorreram ao procedimento estão Luana Piovani, Letícia Spiller e Luiza Brunet. Em comum, elas destacam os benefícios de um olhar mais descansado e natural, além da melhora da autoestima. A contadora Edith Pires Cabral, 42 anos, achou no procedimento uma boa solução para um problema que a chateava há tempos. “Minhas pálpebras caídas sempre me incomodaram e atrapalhavam até na hora de maquiar. Minha autoestima estava baixa”, conta. Ela se submeteu a uma blefaroplastia estrutural e lifting de superfícies faciais. “Segui todas as recomendações: repouso, compressas frias, medicação correta e nada de sol. Hoje estou muito feliz, amando meu olhar”, explica.