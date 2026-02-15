Do carnaval de rua ao pós-folia, Goiânia segue com uma programação cultural intensa nesta semana, reunindo música, arte e ocupação dos espaços públicos. A agenda começa, nesta segunda, com o tradicional Bloco Carrinho de Mão Elétrico, que ocupa as ruas da cidade, e o Baile Pop de Carnaval, do Bolshoi Pub. Há ainda a força simbólica dos Tambores do Orum, que celebram Palmares, na terça-feira, dia 17.\nO sábado abre espaço para outros ritmos com a música autoral e rock independente do festival Grito Goiânia, no Martim Cererê. No mesmo dia, a cidade também recebe a última edição da exposição Goiânia Nossa Terra, que ocupa parques com obras feitas a partir do solo do Cerrado. Para fechar a semana, o Drag Show – Ressaca de Carnaval leva glamour e representatividade ao palco do DownTown Beer Pub. Confira a programação e divirta-se: