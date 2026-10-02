-VÍDEO (1.3463144)\nUma boiada cruzando rodovias e estradas de terra em meio a uma viagem de 150 km impressionou motoristas nas redes sociais. Uma postagem publicada pela médica Lara Nhola informa que o trajeto começou há mais de duas semanas e a chegada está prevista para esta sexta-feira (2), em Moiporá, região oeste do estado (veja o vídeo acima).\nEm meio à poeira, ao asfalto e aos dias ensolarados, a longa jornada da equipe e dos animais foi registrada em várias cenas em diferentes pontos do trajeto. Em uma parte do registro, mostra alguns carros e caminhões parados nos dois sentidos da via aguardando a boiada atravessar. O vídeo publicado na quinta-feira (1º) chamou atenção dos internautas, que desejaram boa viagem e aplaudiram a cena.\nOrizona sobe no ranking e se torna a 7ª maior produtora de leite do Brasil