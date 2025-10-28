-lixo_espacial_goias.mp4 (1.3329423)\nUma cena digna de cinema gerou grande alvoroço nas redes sociais na noite desta segunda-feira (27): um rastro luminoso, popularmente chamado de "bola de fogo", cruzou os céus de diversas regiões do Brasil, do Centro-Oeste ao Nordeste, iluminando a escuridão e deixando os moradores intrigados.\nO fenômeno foi amplamente registrado em vídeos que rapidamente viralizaram em cidades de Goiás (GO), Distrito Federal (DF) e Minas Gerais (MG). Contudo, o mistério foi prontamente desvendado por especialistas: o espetáculo de luz não era um meteoro, mas sim a reentrada de lixo espacial na atmosfera terrestre.\nO Observatório Nacional (ON) confirmou ao POPULAR a reentrada do objeto, destacando que sua visibilidade se estendeu por uma vasta área. Além de Goiás, DF e Minas Gerais, o brilho foi observado também nos estados de Sergipe (SE) e Bahia (BA).