A fisioterapeuta Beatriz Toyama Watanabe, de 24 anos, aprendeu desde cedo que tradição não se herda apenas com histórias, mas também com a prática. Ainda criança, foi levada pelos pais ao Kaikan, sede da Associação Nipo-Brasileira de Goiás (ANBG), e logo se encantou com os sons graves dos tambores de Taiko. Aos 12 anos, já comandava ensaios como voluntária. Hoje, ela se prepara para mais uma edição do Bon Odori Goiânia 2025, nesta sexta-feira (22) e sábado (23). “São meses de preparação antes do evento. Muitos treinos, ensaios e dedicação para poder fazer o nosso melhor”, conta.\nHistórias de voluntários como a de Beatriz se multiplicam nos bastidores do festival que caiu no gosto dos goianos. O Bon Odori é realizado pela ANBG, entidade civil sem fins lucrativos fundada em 1956, com o objetivo de divulgar a cultura japonesa e fortalecer as relações entre Brasil e Japão. Celebrado em todo o Japão e nas comunidades nikkeis espalhadas pelo mundo, em Goiás o festival é um dos maiores e consta oficialmente nos calendários de eventos do Município e do Estado.