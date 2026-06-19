Uma das mais tradicionais celebrações da cultura japonesa em Goiás já tem data marcada. O Bon Odori 2026 promete transformar o Clube Kaikan nos dias 21 e 22 de agosto em um grande palco de música, dança, gastronomia e integração. A celebração oficial, que é tradição no calendário goiano, será híbrida (presencial e on-line) e a organização espera receber 10 mil pessoas ao longo de dois dias de festa. Os ingressos serão vendidos no site bilheteriadigital.com.\nO tema da 24ª edição do Bon Odori 2026 é Viva o Kaikan!, que foi escolhido para celebrar os 70 anos de fundação da Associação Nipo-Brasileira de Goiás (ANBG), que realiza o evento anualmente no Clube Kaikan, no Conjunto Itatiaia. Fundada em 1956, a entidade, sem fins lucrativos, tem por objetivo divulgar a cultura japonesa e fortalecer as relações bilaterais entre Brasil e Japão. Goiás recebeu os primeiros imigrantes há cerca de 85 anos, em Nerópolis.