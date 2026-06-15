A cantora britânica Bonnie Tyler, 75 anos, acordou do coma induzido em que estava desde maio, segundo informou sua equipe nesta semana. Apesar da melhora, a artista segue internada em estado grave na unidade de terapia intensiva de um hospital em Faro, no sul de Portugal.Tyler foi hospitalizada em 7 de maio, após uma parada cardíaca, e passou por uma cirurgia intestinal de emergência. No dia seguinte, os médicos optaram por induzir um coma como parte do tratamento após complicações em seu quadro de saúde.Em comunicado, representantes da cantora afirmaram que não há outras atualizações significativas sobre sua recuperação. A equipe também reforçou pedidos para que fãs e veículos de imprensa evitem especulações sobre o estado da artista.Os responsáveis pela comunicação de Tyler ainda alertaram para a circulação de informações falsas e imagens produzidas por inteligência artificial nas redes sociais. “Achei que seria bom escrever um pequeno lembrete para que não confiem em páginas aleatórias nas redes sociais que estão compartilhando fotos (muitas vezes geradas por IA) e histórias falsas sobre o que está acontecendo”, disseram.Conhecida por músicas de sucessos como Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero, a cantora permanece sob cuidados intensivos e a equipe disse que manterá fãs atualizados de qualquer novidade sobre a saúde da artista. Bonnie Tyler se apresentou no final de novembro de 2022 em Goiânia com a turnê comemorativa dos 50 anos de carreira. Nascida em Skewen, pequena vila perto de Swanse, do País de Gales, Bonnie foi influenciada pelas maiores vozes femininas dos anos 1960, especialmente Tina Turner e Janis Joplin. Ela foi descoberta pelo caçador de talentos Roger Bell em 1974. Dois anos depois, a RCA Records lançava seus dois singles de estreia My! My! Honeycomb e o hit de sucesso Lost in France.