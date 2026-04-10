Dez anos depois de atravessar estradas e transformar aquele momento em disco, a banda Boogarins volta ao ponto de partida para revisitar o disco Manual ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos. O grupo formado em Goiânia apresenta o álbum na íntegra em show neste sábado (11), que reconecta passado e presente e que também marca o nascimento da Associação dos Trabalhadores em Arte e Cultura (ATAC), iniciativa que aposta na força coletiva da cena cultural. A apresentação acontece na Rua R-18, esquina com Alameda das Rosas, no Setor Oeste, ao lado do Shiva Alt Bar.\nLançado em 2015, Manual consolidou o nome do grupo no cenário nacional e ampliou sua circulação internacional, com indicação ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa. Gravado em Gijón, na Espanha, durante a primeira grande turnê fora do País, o disco registra um período de intensidade, marcado por shows energéticos e pelo contato com novos públicos.