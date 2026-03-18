Breno Corã é o oitavo eliminado do BBB 26 (Globo), com 58,96% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (17). Ana Paula Renault (25,17%) e Leandro Boneco (15,87%) disputaram a berlinda com o brother.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nO biólogo de 33 anos de idade entrou no reality após a desistência de Marcel, mais votado pelo público da casa de vidro da região Sudeste. Duas semanas antes de ser eliminado, Breno integrou o paredão falso e foi escolhido para ir ao quarto secreto.\nEle recebeu 54,08%% dos votos únicos, ante 26,23% de Ana Paula e 19,69% de Boneco. Já no voto da torcida, o eliminado recebeu 70,33% dos votos, enquanto a veterana foi votada por 22,71% do público e o baiano por 6,96%.\nAna Paula e Samira recebem prêmio dado por ação de Big Fone no BBB 26