O pipoca Breno Corã venceu o paredão falso do BBB 26 (Globo) com 54,66% dos votos. O público escolheu beneficiar o mineiro na disputa contra Alberto Cowboy (43,12%) e Jordana Morais (2,22%).\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nNo discurso de eliminação, Tadeu Schmidt deu a entender que o brother foi eliminado por ter enfrentado dois aliados no paredão. Breno, porém, foi levado ao quarto secreto, onde ele poderá observar o resto da casa.\nO biólogo ainda teve o direito de escolher um jogador para ficar com ele no local. Ele elegeu Juliano Floss para acompanhá-lo na dinâmica. Os dois voltam à casa na noite de quarta-feira (4), durante o programa ao vivo.\nAna Paula e Babu Santana batem boca após Sincerão\nBabu e Milena tomam chamada da produção após tramarem contra rivais\n'A hora dela vai chegar', afirma Babu sobre Ana Paula