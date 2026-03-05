A cantora Britney Spears voltou a virar assunto na imprensa internacional. Segundo o site TMZ, a artista teria sido detida por autoridades na noite da última quarta-feira (4), na Califórnia, sob suspeita de dirigir após consumir álcool.\nDe acordo com a publicação, a abordagem aconteceu por volta das 21h30 no Condado de Ventura, região localizada ao norte de Los Angeles. A cantora teria sido parada por agentes da California Highway Patrol durante uma fiscalização em rodovia.\nAinda segundo o veículo, Britney teria sido conduzida pelas autoridades após a suspeita de dirigir sob influência de álcool. A artista, no entanto, já teria sido liberada pouco tempo depois do ocorrido. Até o momento, representantes da cantora não comentaram publicamente o caso.\nBritney Spears diz que todas as suas joias foram roubadas