A cantora Britney Spears ofereceu um mergulho na piscina e um prato de lasanha aos policiais que a abordaram em março, pela suspeita de direção sob efeito de álcool. Ainda assim, ela acabou presa na ocasião.\nO caso aconteceu em março, mas o áudio da conversa entre a artista e os agentes que a abordaram só foi divulgado agora, pelo TMZ.\nNele, é possível notar que a cantora parecia desnorteada após ter sido parada por direção imprudente na Califórnia. "Você pode ir à minha casa e eu posso preparar comida e lasanha para você, o que quiser. Eu tenho uma piscina", disse, segundo áudio divulgado pelo site.\nDeolane Bezerra é presa em operação da polícia e do Ministério Público de SP\nMulher é presa suspeita de furtar cartão de colega e gastar R$ 51 mil para mobiliar casa\nEx-prefeito de Uruaçu é preso suspeito de fingir sequestro para pegar dinheiro da família