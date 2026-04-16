Os cinco brothers sobreviventes na casa do BBB 26 (Globo) ganharam uma festa do pijama nesta quarta-feira (15) e receberam mensagens especiais de ídolos da música. Xande de Pilares e a cantora gospel Sarah Beatriz gravaram recados para todos os jogadores. Cada participante ainda pôde conferir vídeos exclusivos de seus artistas favoritos.\nAna Paula Renault recebeu uma mensagem do artista francês Bob Sinclair, dono da música "World, Hold On", que marcou a trajetória da sister no reality. "Ana Paula, obrigado pela sua performance incrível de 'World, Hold On'. Recebi muitas mensagens do Brasil por sua causa", disse o DJ.\nJordana Morais foi agraciada com um recado da banda nacional Kid Abelha. Fã, a sister chorou, ajoelhada no chão, e agradeceu. "Oi, Jordana! Tudo bem? Você é fã das nossas músicas, então a gente tá super feliz. Eu queria aqui passar pra falar da sua mãe e pra falar de você. Te desejar uma boa sorte no BBB", disse Paula Toller.