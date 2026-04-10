A humorista Bruna Louise volta a Goiás pronta para transformar situações do dia a dia em uma maratona de risadas com o espetáculo Meus 15 Anos. Conhecida pelo humor direto, sem filtros e cheio de improviso, ela se apresenta neste sábado (11), às 21 horas, no Teatro São Francisco, em Anápolis, e no domingo (12), às 18 horas e 20 horas, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia.\nCom um repertório que passeia pelos diferentes tipos de humor, Bruna chega com um espetáculo inédito que mistura comédia confessional, observação do cotidiano e improviso afiado. O novo texto mantém a identidade que a consagrou nos palcos de stand up: ritmo acelerado, interação constante com a plateia e histórias que transitam entre experiências pessoais, relacionamentos, vida adulta e situações absurdas do dia a dia, tudo tratado com ironia e forte apelo de identificação com o público.