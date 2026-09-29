-RÁDIO (1.3461798)\nO cantor Bruno, da dupla com Marrone, surpreendeu o público ao compartilhar uma experiência classificada por ele como inexplicável. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o sertanejo relatou que um aparelho de rádio ligou de forma espontânea na cozinha e passou a tocar uma música da dupla Rick & Renner, poucos dias após a confirmação da morte de Rick em um acidente aéreo em Santa Catarina (assista acima).\nA gente tava aqui na cozinha, aqui tem um radinho [...] De repente, o rádio ligou sozinho, tava só eu e a Gleide aqui e tava tocando a música do Rick & Renner. Eu vou falar pra você um negócio: não tem explicação, porque esse rádio, pra ligar ele, tem que fazer isso aqui, ó", explicou o sertanejo durante o registro, girando a chave mecânica do aparelho para demonstrar a resistência do botão.