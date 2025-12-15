Desde 1937, o Palácio das Esmeraldas, sede do governo do Estado e residência oficial do governador, é testemunha de mudanças de poder, embates políticos e transformações que moldaram a história de Goiás. Esse espaço é o fio condutor do livro Os Inquilinos da Casa Verde, do jornalista e escritor Hélio Rocha, lançado em 1998. A obra, que revisita oito décadas de história política goiana, ganha agora uma edição ampliada e atualizada pelas mãos de Bruno Rocha e Ana Cláudia Rocha, respectivamente filho e irmã de Hélio, falecido em 2024. O lançamento será nesta quarta-feira (17), às 16 horas, no Espaço Cultural Carmo Bernardes, no TRE-GO, na Praça Cívica.\n“Esse livro foi a primeira obra literária escrita pelo meu pai, o primeiro dos 18 que ele publicou, e também a de maior referência”, afirma Bruno Rocha. Segundo ele, o fato de a obra ter inaugurado a produção literária de Hélio Rocha e se consolidado como referência foi decisivo para a atualização. “Isso nos levou, a mim e à Ana Cláudia, a decidir pela atualização até o governo de Ronaldo Caiado. Era um desejo do meu pai”, destaca. Bruno acrescenta que sua participação na pesquisa e na edição de praticamente todos os trabalhos do autor o motivou a assumir o desafio. “Sei da importância desse livro para a sociedade, e a sua atualização se torna fundamental, de tempos em tempos”, ressalta.