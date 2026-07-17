Há um lugar em Goiás onde dois rios se encontram e, com eles, três séculos de história. Distante cerca de 35 quilômetros da cidade de Goiás, Buenolândia, antigo Arraial da Barra, é reconhecida por pesquisadores como o primeiro núcleo de ocupação portuguesa em território goiano. Ao completar 300 anos, o distrito volta os olhos para o passado sem deixar de discutir o futuro.\nA efeméride convida a uma reflexão que vai além da celebração. Se naquele encontro dos rios costuma ser situado como ‘marco zero de Goiás’, o que existia ali antes? A resposta amplia a narrativa tradicional e revela um espaço já habitado, marcado pela presença de povos indígenas, por disputas em torno da terra e por memórias que nem sempre encontraram lugar nos relatos oficiais sobre a formação de Goiás.\nQuem chega a Buenolândia encontra um distrito pequeno, de ruas estreitas, casas baixas e cercado pelo Cerrado, onde árvores de galhos retorcidos parecem abraçar a terra. A poucos metros da igreja, uma estrada leva ao encontro dos rios Vermelho e Bugre, paisagem que atravessa documentos históricos, pesquisas acadêmicas e as lembranças dos moradores, fazendo do antigo Arraial da Barra um lugar onde natureza e tempo caminham lado a lado.