A igrejinha Nossa Senhora do Rosário guarda as memórias dos tempos em que Buenolândia ainda era o Arraial da Barra (Diomício Gomes / O Popular)\nBuenolândia, um pequeno distrito da Cidade de Goiás, completa 300 anos e é reconhecido por pesquisadores como o primeiro espaço ocupado por uma comunidade portuguesa em Goiás. Antigamente, o local se chamava Arraial da Barra e é considerado o marco zero do início da história do estado.\nEm entrevista ao repórter Clenon Ferreira, do POPULAR, a professora e historiadora Lucélia Soares afirmou que propõe um exercício para os estudantes da Escola Municipal Terezinha de Jesus Rocha: olhar para a formação do Estado para além da narrativa tradicional da ocupação portuguesa. Para ela, conhecer o passado também significa reconhecer personagens e vivências que foram sendo apagados ao longo do tempo.