A cachaça de Orizona, no Sudeste Goiano, recebeu o selo de Indicação Geográfica (IG), um reconhecimento nacional de qualidade e tradição concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A certificação valoriza o produto e a história da produção na região.
Com a inclusão de Orizona e de Areia, na Paraíba, o Brasil passa a ter 161 produtos com Indicação Geográfica, segundo o Governo Federal. O selo ajuda a proteger e a destacar produtos que são característicos de seus locais de origem.
Reconhecimento da tradição
Em entrevista ao POPULAR, o presidente da Associação dos Produtores de Cachaça de Orizona (Apacor), Edgar de Castro Corrêa, destaca a importância do reconhecimento para a cidade.