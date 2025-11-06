-VÍDEO: Cachoeira escondida no Rio Araguaia encanta visitantes (1.3333466)\nCom duas quedas d’água cristalinas despencando entre paredões de pedra, a cachoeira Véu de Noiva é um dos cenários impressionantes do Rio Araguaia, na região de Baliza, no Noroeste de Goiás. O ponto turístico, já querido por moradores e aventureiros, despertou curiosidade depois que um vídeo feito por visitantes circulou nas redes sociais (assista acima).\nPaulo Henrique Teixeira, morador de Baliza, conta que, embora a cachoeira seja popularmente chamada de Véu de Noiva, alguns moradores usam outros nomes, como Ponte de Pedra. O morador ainda explica que a cachoeira fica próxima ao Assentamento Oziel Alves Pereira e costuma ser parada para turistas que visitam hotéis de pesca da região.\nMuitas pessoas aproveitam para almoçar por lá. É um ponto bem conhecido, principalmente em feriados, mas também fora de temporada”, afirmou.